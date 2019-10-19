Путин поручил принять меры в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
Пострадавшим семьям должна быть оказана вся необходимая помощь, заявил президент
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Президент России Владимир Путин поручил предпринять все необходимые меры по устранению последствий аварии на дамбе в Красноярском крае и оказанию помощи пострадавшим. Об это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населённые пункты", - сказал представитель Кремля.
Спасатели вылетают к месту прорыва дамбы в Красноярском крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU