2019-10-19T12:40:00+03:00
Политика

Путин поручил принять меры в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае

Пострадавшим семьям должна быть оказана вся необходимая помощь, заявил президент
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин поручил предпринять все необходимые меры по устранению последствий аварии на дамбе в Красноярском крае и оказанию помощи пострадавшим. Об это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населённые пункты", - сказал представитель Кремля.

Спасатели вылетают к месту прорыва дамбы в Красноярском крае.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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