Путин поручил принять меры в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-19T12:40:00+03:00

Пострадавшим семьям должна быть оказана вся необходимая помощь, заявил президент

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Президент России Владимир Путин поручил предпринять все необходимые меры по устранению последствий аварии на дамбе в Красноярском крае и оказанию помощи пострадавшим. Об это сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населённые пункты", - сказал представитель Кремля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738765" frameborder="0"></iframe> Спасатели вылетают к месту прорыва дамбы в Красноярском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU