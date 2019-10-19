2019-10-19T14:36:42+03:00
Происшествия

Опубликовано видео вооруженного нападения на полицейского в Москве

Пьяный мужчина набросился на правоохранителя с ножом [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Решается вопрос о возбуждении уголовного делаРешается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: скриншот с видео
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В Сети появилось видео с камер наблюдения, установленных в подземном переходе возле станции "Савеловская" Московского метрополитена. Именно здесь рано утром в субботу, 19 октября, было совершено вооруженное нападение на сотрудника полиции.

Сайт kp.ru писал, что все произошло во время патрулирования. Старший сержант УВД на метрополитене совершал обход, когда увидел пьяного прохожего. Правоохранитель попросил гражданина предъявить документы, но вместе паспорта мужчина достал нож.

На кадрах видно, как сержант прихрамывая убегает от нападавшего. Позже выяснится, что удар пришелся ему в грудь. Вскоре в поле обзора объектива появляются коллеги пострадавшего - они обезоруживают агрессивного мужчину и валят его на пол.

Уже в отделении выяснится, что задержанному 28 лет и он, предположительно, бездомный. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сержанта доставили в больницу.

Нападение бездомного на полицейского в метро "Савеловская".Пострадавший старший сержант госпитализирован с ранением в грудь

ИСТОЧНИК KP.RU

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