2019-10-19T15:31:19+03:00
Спорт

Самюэль Жиго стал капитаном "Спартака" в первой игре Доменико Тедеско

Стал известен стартовый состав москвичей на игру против казанского "Рубина"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самюэль Жиго - капитан "Спартака" на игре против "Рубина".Самюэль Жиго - капитан "Спартака" на игре против "Рубина".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 19 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран матч 13 тура чемпионата России по футболу. Казанский "Рубин" сегодня гостит у московского "Спартака". Сегодняшний поединок - первый для нового главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.

И в стартовом составе хозяев поля - немало интересного. Капитаном стал Самюэль Жиго. Французский защитник - лучший снайпер "Спартака" в этом сезоне. И именно он выведет команду на первую игру Тедеско в должности главного тренера "красно-белых".

Стартовый состав Спартака ну игру против Рубина: Максименко, Жиго (к), Айртон, Тиль, Бакаев, Шюррле, Мельгарехо, Кутепов, Крал, Умяров, Рассказов.

Запасные Спартака на игру против Рубина: Ребров, Гулиев, Мирзов, Глушенков, Понсе, Баду, Игнатов, Ларссон, Ещенко, Джано.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Рубин. Стартовый свисток поединка 13 тура прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зуев, Могилевец и Дюпин вошли в стартовый состав "Рубина" на игру против "Спартака"
Умер Александр Волков, бывший тренер сборной России по теннису
Парламент Британии будет голосовать об отсрочке Brexit
Захарова: России не понятны цели присутствия войск США в Сирии
Опубликовано видео вооруженного нападения на полицейского в Москве
Кабмин разрешил признавать украинцев русскоязычными без экзамена
Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита
Савченко заявила, что Порошенко врал о выполнении минских соглашений
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
Путин поручил принять меры в связи с прорывом дамбы в Красноярском крае
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Зафиксировали и ушли: в Болгарии пациентка полдня провела в томографе
Медведев заявил об отсутствии политических разногласий между РФ и Сербией
Очнулся и покачал головой: в Индии мужчина "воскрес" во время своих похорон
Иностранцам разрешат регистрировать приезжих в российских квартирах