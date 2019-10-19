Самюэль Жиго стал капитаном "Спартака" в первой игре Доменико Тедеско

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-19T15:31:19+03:00

Самюэль Жиго - капитан "Спартака" на игре против "Рубина". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стал известен стартовый состав москвичей на игру против казанского "Рубина"

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В субботу, 19 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран матч 13 тура чемпионата России по футболу. Казанский "Рубин" сегодня гостит у московского "Спартака". Сегодняшний поединок - первый для нового главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.

И в стартовом составе хозяев поля - немало интересного. Капитаном стал Самюэль Жиго. Французский защитник - лучший снайпер "Спартака" в этом сезоне. И именно он выведет команду на первую игру Тедеско в должности главного тренера "красно-белых".

Стартовый состав Спартака ну игру против Рубина: Максименко, Жиго (к), Айртон, Тиль, Бакаев, Шюррле, Мельгарехо, Кутепов, Крал, Умяров, Рассказов.

Запасные Спартака на игру против Рубина: Ребров, Гулиев, Мирзов, Глушенков, Понсе, Баду, Игнатов, Ларссон, Ещенко, Джано.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Рубин. Стартовый свисток поединка 13 тура прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU