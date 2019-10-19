2019-10-19T15:49:38+03:00
Спорт

Зуев, Могилевец и Дюпин вошли в стартовый состав "Рубина" на игру против "Спартака"

Поединок пройдет сегодня, 19 октября, на стадионе "Открытие Арена"
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Воспитанник "Спартака" Алекансандр Зуев играет за "Рубин" в аренде из "Ростова".Воспитанник "Спартака" Алекансандр Зуев играет за "Рубин" в аренде из "Ростова".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 19 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран матч 13 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" принимает на своем поле казанский "Рубин". Гости, которые в этом сезоне уже успели сделать немало шума, огласили стартовый состав на игру.

У них с первых минут выйдет знакомый спартаковцам воспитанник Александр Зуев. Права на этого футболиста принадлежат ФК "Ростов", и он ушел в аренду в Казань.

Стартовый состав Рубина на игру против Спартака: Дюпин - Данченко, Уремович, Плиев, Денисов - Коновалов - Давиташвили, Могилевец, Подберезкин, Зуев - Кьяртанссон.

Запасные Рубина на игру против Спартака: Иван Коновалов, Сорокин, Поярков, Степанов, Башкиров, Кипиани, Звакиров, Марков, Микелтадзе.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Рубин. Стартовый свисток поединка 13 тура прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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