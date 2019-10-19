В РПЦ предложили отслеживать маньяков в социальных сетях

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-19T16:35:50+03:00

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Возврат к смертной казни не обезопасит общество от маньяков, помочь может отслеживание потенциальных преступников в социальных сетях. Такое заявление сделал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

"Введение смертной казни не решит существующую проблему. И оно не обезопасит общество от маньяков и преступников. А вот следить за этими маньяками, следить за ними в социальных сетях, отслеживать их передвижения, предупреждать людей - вот это все то, что могут и должны делать правоохранительные органы", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Иерарх пояснил, что сейчас почти у всех есть страницы в социальных сетях, которые находятся в открытом доступе. По его словам, такой материал поможет выявить социально-опасного человека и предупредить преступления.

Напомним, предложение вернуть смертную казнь начали обсуждать после убийства девятилетней Лизы Киселёвой в Саратовской области. Девочку искали два дня сотни добровольцев и нашли ее уже мертвой. Когда полиция задержала убийцу, люди потребовали возмездия.

ИСТОЧНИК KP.RU