2019-10-19T17:21:15+03:00
Спорт

Первый тайм матча Спартак - Рубин завершился вничью 0:0

Команды не забили голов в первом тайме матча 13 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" на своем поле принимает казанский "Рубин"."Спартак" на своем поле принимает казанский "Рубин".Фото: Евгений НЕСЫН
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 13 тура чемпионата россии по футболу. "Спартак" на своем поле принимает казанский "Рубин", который в сезоне успел показать ряд достойных матчей, однако в турнирной таблице это мало как отражается. "Спартак" перед этой игрой идет на 12 месте, а казанцы на 13-й позиции.

Поединок против казанского "Рубина" стал премьерным для нового главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. И во время предматчевого представления состава "красно-белых" фан-сектор москвичей встретил немца аплодисментами.

Стартовые 45 минут поединка в итоге завершились вничью 0:0. Казаский "Рубин" смотрелся весьма неплохо, создав ряд опасных моментов. "Спартаку" тоже не особо везло с атаками, особо сильно с атаками мосвичи завелись в конце первого тайма встречи. В поединке наступил 15-минунтный перерыв, после которого матч будет возобновлен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Рубин. Стартовый свисток поединка 13 тура прозвучал в 16:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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