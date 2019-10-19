2019-10-19T17:21:30+03:00
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко

По его мнению, экс-депутат подтвердила то, что каждый раз пытались опровергнуть Соединённые Штаты
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пушков оценил слова Савченко о вранье ПорошенкоПушков оценил слова Савченко о вранье ПорошенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко врал о выполнении Киевом положений минских соглашений.

По словам сенатора, экс-депутат подтвердила то, что каждый раз пытались опровергнуть Соединённые Штаты и их союзники.

«Савченко подтвердила: Порошенко врал насчёт выполнения Киевом Минских соглашений (…) И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это враньё», - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Пушков также вспомнил слова бизнесмена Игоря Коломойского, который обвинил бывшего украинского лидера во лжи после инцидента в Керченском проливе.

Как писал сайт kp.ru, Савченко заявила, что Порошенко врал о выполнении обязательств по минскому соглашению. По ее словам, пришедший к власти Владимира Зеленского ищет механизмы для их выполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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