2019-10-19T20:17:21+03:00
Экономика

Россия предоставит Сербии экспортный кредит

Соглашение было подписано в ходе визита Медведева в Белград
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия предоставит Сербии экспортный кредитРоссия предоставит Сербии экспортный кредитФото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу, 19 октября, в ходе рабочего визита премьера России Дмитрия Медведева в Белград Россия и Сербия подписали соглашение о государственном экспортном кредите сербскому правительству.

Документ был подписан заместителем главы Минфина России Юрием Зубаревым и министром финансов Сербии Синишем Мали.

Ранее сообщалась, что сумма российского кредита составит 172,5 миллиона евро.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Медведев прибыл в Белград 19 октября, в день 75-летия освобождения сербской столицы от нацистов. Глава российского правительства посетил военный парад и в узком формате пообщался с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

Пред своей поездкой глава российского кабмина сообщил, что намерен подписать ряд новых соглашений о двустороннем сотрудничестве между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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