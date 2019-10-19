Россия предоставит Сербии экспортный кредит
В субботу, 19 октября, в ходе рабочего визита премьера России Дмитрия Медведева в Белград Россия и Сербия подписали соглашение о государственном экспортном кредите сербскому правительству.
Документ был подписан заместителем главы Минфина России Юрием Зубаревым и министром финансов Сербии Синишем Мали.
Ранее сообщалась, что сумма российского кредита составит 172,5 миллиона евро.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, Медведев прибыл в Белград 19 октября, в день 75-летия освобождения сербской столицы от нацистов. Глава российского правительства посетил военный парад и в узком формате пообщался с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.
Пред своей поездкой глава российского кабмина сообщил, что намерен подписать ряд новых соглашений о двустороннем сотрудничестве между странами.
ИСТОЧНИК KP.RU