Сербия передаст России семь картин Рериха

СЕГОДНЯ 20:33 2019-10-19T20:33:29+03:00

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Российский президент Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич договорились о передаче России семи картин Николая Рериха, а Сербии – Петербургского листа Мирославова Евангелия. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«В соответствии с теми договорённостями, которые были достигнуты на президентском уровне, мы передадим сербской стороне Петербургский лист Мирославова Евангелия. А к нам вернётся определённое количество картин Николая Рериха», - заявил глава российского кабмина.

Медведев назвал это соглашение «серьёзным событием», которое показывает, какую роль играют духовные связи в процессе сближения сербского и российского народов.

Напомним, глава российского правительства прибыл в Белград 19 октября. Он посетил военный парад в день 75-летия освобождения сербской столицы от нацистов и в узком формате пообщался с премьер-министром Сербии Аной Брнабич.

ИСТОЧНИК KP.RU