«Агрессоры не сломят государство»: в правительстве Испании оценили события в Каталонии
Насилие никогда не сможет сломить государство. Так исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес прокомментировал протесты в Каталонии.
«Агрессоры никогда не сломят государство. Координация всех правоохранительных органов является образцовой в эти дни в Каталонии», - написал и.о. председателя итальянского кабмина в Twitter.
Санчес сообщил, что министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка находится в Барселоне, где он посетил раненых правоохранителей, которых он поблагодарил за профессионализм.
Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 18 октября, в манифестации в центре Барселоны приняли участие более полумиллиона сторонников независимости Каталонии. Протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицейскими, в результате пострадали по меньшей мере 89 человек, в том числе 18 полицейских, задержаны 64 человека.
Напомним, митинги начались 14 октября после решения суда приговорить каталонских политиков к тюремным срокам от 9 до 12 лет за проведение референдума о независимости автономии.
Протесты в Барселоне.
ИСТОЧНИК KP.RU