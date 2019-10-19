2019-10-19T21:24:31+03:00
В мире

«Агрессоры не сломят государство»: в правительстве Испании оценили события в Каталонии

С начала недели в регионе не прекращаются беспорядки и столкновения с полицейскими [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Агрессоры не сломят государство»: в правительстве Испании прокомментировали события в Каталонии«Агрессоры не сломят государство»: в правительстве Испании прокомментировали события в КаталонииФото: REUTERS
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Насилие никогда не сможет сломить государство. Так исполняющий обязанности председателя правительства Испании Педро Санчес прокомментировал протесты в Каталонии.

«Агрессоры никогда не сломят государство. Координация всех правоохранительных органов является образцовой в эти дни в Каталонии», - написал и.о. председателя итальянского кабмина в Twitter.

Санчес сообщил, что министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка находится в Барселоне, где он посетил раненых правоохранителей, которых он поблагодарил за профессионализм.

Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 18 октября, в манифестации в центре Барселоны приняли участие более полумиллиона сторонников независимости Каталонии. Протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицейскими, в результате пострадали по меньшей мере 89 человек, в том числе 18 полицейских, задержаны 64 человека.

Напомним, митинги начались 14 октября после решения суда приговорить каталонских политиков к тюремным срокам от 9 до 12 лет за проведение референдума о независимости автономии.

Протесты в Барселоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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