2019-10-19T21:04:18+03:00
Национальный вопрос в России

Захарова пообщалась с участниками межнационального патриотического лагеря «Поколение»

Официальный представитель МИД ответила на вопросы о внешней политике России
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Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария ЗахароваДиректор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
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Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сегодня ответила на вопросы участников III Всероссийского патриотического межнационального лагеря «Поколение», который Федеральное агентство по делам национальностей проводит в Подмосковье.

«Без прямого диалога, глядя друг другу в глаза, с людьми из разных регионов и разного возраста ни один внешнеполитический процесс не будет полным. Очень рада, что интерес к внешней политике у молодежи присутствует, они знают, сопереживают и имеют гражданскую позицию по важным вопросам», - отметила важность проведения встречи с участниками «Поколения» Мария Захарова.

Напомним, лагерь «Поколение» проходит в Московской области с 16 по 21 октября, в нем участвуют более 170 лидеров студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений из разных регионов страны. В течение всей смены под руководством профессиональных режиссеров, продюсеров, операторов ребята будут снимать короткометражные фильмы на межнациональную тематику, авторов лучших наградят на церемонии закрытия 21 октября.

Учебная программа также включает практические занятия по командообразованию, эффективным коммуникациям, деловые игры и дебаты, спортивные мероприятия.

Каждый вечер посвящен знакомству с культурой и традициями разных народов России. Участники будут петь на своих родных языках, исполнять национальные танцы.

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