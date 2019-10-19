«Пленарная неделя закончилась неожиданно»: В Верховную раду проник хищный зверь

СЕГОДНЯ 22:31 2019-10-19T22:31:49+03:00

Украинский депутат признал, что в парламенте незалежной можно увидеть «ассорти»

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В конце пленарной недели, 18 октября, в здание Верховной рады пробросалась дикая куница, которая устроила переполох в украинском парламенте. Об этом сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

«Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос…», — написал политик в Facebook.

Железняк опубликовал кадры с маленьким хищным зверьком, который носится между креслами, пытается запрыгнуть на дверь и забирается на стойку монитора.

Депутат добавил, что хищного зверька поймали и отпустили на волю.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал об еноте, которого «посадили в тюрьму». Маленький зверек проник в помещение кафе и попыталось стянуть печенье, но его «арестовал» один из сотрудников заведения. Позже над воришкой сжалились, забрали домой и объявили розыск хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU