«Пленарная неделя закончилась неожиданно»: В Верховную раду проник хищный зверь
В конце пленарной недели, 18 октября, в здание Верховной рады пробросалась дикая куница, которая устроила переполох в украинском парламенте. Об этом сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.
«Пленарная неделя в Раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил. Как в кулуарах появилась эта дикая куница, вопрос…», — написал политик в Facebook.
Железняк опубликовал кадры с маленьким хищным зверьком, который носится между креслами, пытается запрыгнуть на дверь и забирается на стойку монитора.
Депутат добавил, что хищного зверька поймали и отпустили на волю.
Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал об еноте, которого «посадили в тюрьму». Маленький зверек проник в помещение кафе и попыталось стянуть печенье, но его «арестовал» один из сотрудников заведения. Позже над воришкой сжалились, забрали домой и объявили розыск хозяина.
ИСТОЧНИК KP.RU