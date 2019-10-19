2019-10-19T22:53:25+03:00
Политика

Борисов высоко оценил вероятность нового контракта с Турцией на поставки ЗРК

Вице-премьер России не исключил и заинтересованность Анкары российскими истребителями
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Юрий БорисовЮрий БорисовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вероятность заключения нового контракта Москвы с Анкарой на поставку российских зенитных ракетных комплексов высока. Такую оценку дал вице-премьер России Юрий Борисов.

«Думаю, высокая вероятность. У них есть опцион, думаю, они вправе реализовать его», - сказал вице-премьер.

Борисов также не исключил поставку Турции российских многоцелевых истребителей Су-35 и Су-57. Он заявил, что решение Анкары будет завесить от многих факторов, а том числе и от отношений с Соединёнными Штатами. «Я не исключаю, что они могут посмотреть в сторону российской боевой авиации нового поколения», - заключил Борисов.

Как писал сайт kp.ru, на МАКС-2019 президент Турции Реджеп Эрдоган проявил интерес к российским Су-35 и Су-57. Позже он сообщил о переговорах по поставки стрибителей. Однако через некоторое время глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что пока данный вопрос не обсуждается.

Напомним, в середине июля в Турцию начались поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Накануне турецкий лидер сообщил, что заключительный этап поставок ожидается в ноябре-декабре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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