На Украине рассказали о наличии оружия, превосходящего российское

СЕГОДНЯ 23:21 2019-10-19T23:21:09+03:00

Тем не менее признали, что незалежная не в силах противостоять России в случае вооруженного конфликта

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Новые украинские оружейные разработки способны конкурировать с российскими - такую точку зрения высказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец,

Эксперт рассказал изданию «Апостроф» о реактивных снарядах «Тайфун». По его словам, это оружие способно поражать цели на 20 километров дальше, чем российская реактивная система залпового огня «Град».

Згурец также сообщил о «Тайфуне-2» (модернизация РСЗО «Ураган»), «Тайфуне-3» (аналог ОТРК «Ольха») и системе управления оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».

Однако Згурец признал, что при вооруженном конфликте незалежная не сможет противостоять России. «С другой стороны, если Россия будет втягиваться в войну, то по нашим оценкам, это будет война до Ла-Манша» - заключил он.

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о новом русском вооружении. Недавно президент Владимир Путин сообщил, что в стране в России создали гиперзвуковое оружие, которому нет равных в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU