2019-10-19T23:32:57+03:00
Политика

Пушков прокомментировал слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Ранее экс-депутат рады заявила, что бывший украинский лидер врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко о вранье бывшего лидера Незалежной про Донбасс.

- И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье, - заявил парламентарий.

Напомним, ранее Савченко рассказала, что Порошенко врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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