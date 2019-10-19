Пушков прокомментировал слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Ранее экс-депутат рады заявила, что бывший украинский лидер врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко о вранье бывшего лидера Незалежной про Донбасс.
- И всякий раз, когда он врал, США и их союзники поддерживали это вранье, - заявил парламентарий.
Напомним, ранее Савченко рассказала, что Порошенко врал, что Украина якобы придерживалась Минских соглашений.
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ИСТОЧНИК KP.RU