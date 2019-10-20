Джонсон заявил депутатам, что Евросоюз может отказать в продлении Brexit
Британский премьер Борис Джонсон предупредил депутатов о том, что Евросоюз может отказать в продлении Brexit.
При этом политик вновь призвал депутатов поддержать соглашение с ЕС. Джонсон предупредил, что в противном случае страну ждет Brexit без соглашения.
Напомним, в субботу британские депутаты одобрили поправку, обязывающую премьера просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Борис Джонсон должен направить письмо в ЕС до 23.00 (01.00 по МСК воскресенья). При этом он с самого начала заявил, что выступает против продления, сообщает "РИА-Новости".
- Я надеюсь, что наши коллеги с обеих сторон зала заседаний палаты общин — с выбором между этим соглашением и выходом без соглашения – поддержат новое соглашение, - заявил британский политик.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что британский парламент никак не дает согласия по Brexit. Парламентарии решили продолжить обсуждение плана Бориса Джонсона 21 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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