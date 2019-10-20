СЕГОДНЯ 00:03 2019-10-20T01:09:28+03:00

Джонсон заявил депутатам, что Евросоюз может отказать в продлении Brexit Фото: REUTERS

Накануне депутаты одобрили поправку, обязывающую премьера просить о переносе выхода Британии из ЕС с 31 октября на более поздний срок

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Британский премьер Борис Джонсон предупредил депутатов о том, что Евросоюз может отказать в продлении Brexit.

При этом политик вновь призвал депутатов поддержать соглашение с ЕС. Джонсон предупредил, что в противном случае страну ждет Brexit без соглашения.

Напомним, в субботу британские депутаты одобрили поправку, обязывающую премьера просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Борис Джонсон должен направить письмо в ЕС до 23.00 (01.00 по МСК воскресенья). При этом он с самого начала заявил, что выступает против продления, сообщает "РИА-Новости".

- Я надеюсь, что наши коллеги с обеих сторон зала заседаний палаты общин — с выбором между этим соглашением и выходом без соглашения – поддержат новое соглашение, - заявил британский политик.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что британский парламент никак не дает согласия по Brexit. Парламентарии решили продолжить обсуждение плана Бориса Джонсона 21 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU