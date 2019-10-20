"Спасительные обнимашки": В США школьный тренер обезоружил ученика с дробовиком с помощью объятий
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Американские СМИ сообщают: самый отчаянный школьный тренер США проживает в городе Портленд (штат Орегон). Дело в том, что мужчина смог обезоружить 19-летнего ученика с дробовиком с помощью...обыкновенных объятий!
Необычный инцидент произошел еще 17 мая текущего года и попал на камеры видеонаблюдения. Однако только на днях прокуратура округа Малтнома обнародовала данную пленку.
На ней видно, как тренер заключает 19-летнего Энджела Гранадос-Диаса в объятия, после чего подбегает другой преподаватель и забирает оружие.
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ИСТОЧНИК KP.RU