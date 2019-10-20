Трамп и Обрадор договорились остановить нелегальный трафик оружия в Мексику

СЕГОДНЯ 01:46 2019-10-20T02:38:34+03:00

По словам главы мексиканского МИД, технологические решения двух стран позволяют прекратить перемещение оружия через границу

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Американский лидер Дональд Трамп и глава Мексики Андрес Обрадор во время телефонных переговоров договорились остановить нелегальный трафик оружия в Мексику. Об этом сообщил Марсело Эбрард, глава мексиканского МИД.

По мнению Эбрарда, технологические решения двух стран позволяют прекратить перемещение оружия через границу. Дипломат отметил, что Мексика со своей стороны контролирует таким образом трафик наркотиков в Штатах.

- Президенты договорились провести немедленную встречу властей двух стран, чтобы уже на следующей неделе представить план действий по остановке нелегального трафика оружия из США в Мексику, - заявил Эбрард в своих соцсетях.

Также мексиканский дипломат заметил, что в данном случае речь не идет об изменении законов США - их оружие не должно попадать в страну через границу, при этом, по его словам, 80% оружия, которое находится в Мексике, прибыло из США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США введут пошлины в отношении Мексики при нарушении соглашения по иммиграции. Как отметил глава Минфина США Стивен Мнучин, Вашингтон при заключении соглашения с Мехико руководствовался необходимостью решения иммиграционного кризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU