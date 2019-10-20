В Красноярском крае губернатор объявил траур по погибшим в результате прорыва дамбы

СЕГОДНЯ 02:12 2019-10-20T02:12:09+03:00

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В правительстве Красноярского края сообщили, что губернатор Александр Усс объявил траур по погибшим в результате прорыва дамбы в Курагинском районе.

Сообщается, что администрация, правительство и законодательное собрание края выразили свои соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, дамба технологического водоема золотодобывающей артели на территории поселка Щетинкино разрушилась около шести утра по местному времени в субботу, 19 октября. Сель затопил два общежития временного типа. Сообщается 15 погибших и 13 пропавших без вести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738882" frameborder="0"></iframe> На месте прорыва дамбы в Красноярском крае работают спецслужбы.В Курагинскую районную больницу были оперативно доставлены 9 пострадавших, пятеро из них получили травмы легкой и средней тяжести, в основном это ушибы и переломы. Четверо с помощью санавиации были экстренно перенаправлены в Красноярскую краевую клиническую больницу, их состояние оценивается как тяжелое (c) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU