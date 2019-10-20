2019-10-20T02:12:09+03:00
Общество

В Красноярском крае губернатор объявил траур по погибшим в результате прорыва дамбы

Администрация, правительство и законодательное собрание края выразили глубочайшие соболезнования родным и близким погибших
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В правительстве Красноярского края сообщили, что губернатор Александр Усс объявил траур по погибшим в результате прорыва дамбы в Курагинском районе.

Сообщается, что администрация, правительство и законодательное собрание края выразили свои соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, дамба технологического водоема золотодобывающей артели на территории поселка Щетинкино разрушилась около шести утра по местному времени в субботу, 19 октября. Сель затопил два общежития временного типа. Сообщается 15 погибших и 13 пропавших без вести.

На месте прорыва дамбы в Красноярском крае работают спецслужбы.В Курагинскую районную больницу были оперативно доставлены 9 пострадавших, пятеро из них получили травмы легкой и средней тяжести, в основном это ушибы и переломы. Четверо с помощью санавиации были экстренно перенаправлены в Красноярскую краевую клиническую больницу, их состояние оценивается как тяжелое (c) Ruptly

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп и Обрадор договорились остановить нелегальный трафик оружия в Мексику
"Спасительные обнимашки": В США школьный тренер обезоружил ученика с дробовиком с помощью объятий
Президент Сербии по-русски выразил благодарность Путину и России за поддержку
Джонсон заявил депутатам, что Евросоюз может отказать в продлении Brexit
Медведев призвал сохранять память и правду о Второй Мировой войне
Пушков прокомментировал слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
На Украине рассказали о наличии оружия, превосходящего российское
Борисов высоко оценил вероятность нового контракта с Турцией на поставки ЗРК
«Пленарная неделя закончилась неожиданно»: В Верховную раду проник хищный зверь
Захарова: затягивая Brexit, Лондон хочет «измотать» европейских партнёров
В столице Чили введен режим чрезвычайного положения
«Агрессоры не сломят государство»: в правительстве Испании оценили события в Каталонии
Захарова пообщалась с участниками межнационального патриотического лагеря «Поколение»
Сербия передаст России семь картин Рериха
Россия предоставит Сербии экспортный кредит
Эрдоган заявил, что Турция может «продолжить сокрушать терроризм» курдов
Антикоррупционный суд Украины арестовал приближенного Порошенко Олега Гладковского
Меркель обсудила с Путиным «скорейшую» встречу в «нормандском формате»
Медведев прибыл в Белград в годовщину освобождения сербской столицы от нацистов
Митинг оппозиции в Баку: задержаны 60 человек
Британский парламент одобрил поправку, обязывающую премьера просить отсрочку Brexit
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко