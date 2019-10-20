Джонсон направил Туску второе письмо, в котором раскритиковал свою же просьбу об отсрочке Brexit

СЕГОДНЯ 04:03 2019-10-20T04:03:38+03:00

СМИ Великобритании пишут, что в общей сложности британский премьер направил три письма

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Британские СМИ пишут, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю ЕС Дональду Туску письмо, в котором заявил, что отсрочка Brexit будет ошибкой.

Сообщается, что оно было направлено председателю Европейского союза вместе с официальным письмом с просьбой отсрочить выход Британии из ЕС.

В общей сложности Джонсон направил Туску три письма.

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ИСТОЧНИК KP.RU