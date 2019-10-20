2019-10-20T04:03:38+03:00
В мире

Джонсон направил Туску второе письмо, в котором раскритиковал свою же просьбу об отсрочке Brexit

СМИ Великобритании пишут, что в общей сложности британский премьер направил три письма
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Британские СМИ пишут, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю ЕС Дональду Туску письмо, в котором заявил, что отсрочка Brexit будет ошибкой.

Сообщается, что оно было направлено председателю Европейского союза вместе с официальным письмом с просьбой отсрочить выход Британии из ЕС.

В общей сложности Джонсон направил Туску три письма.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Советник Эрдогана заявил, что США и Турция договорились о создании зоны безопасности в Сирии
В Красноярском крае губернатор объявил траур по погибшим в результате прорыва дамбы
Трамп и Обрадор договорились остановить нелегальный трафик оружия в Мексику
"Спасительные обнимашки": В США школьный тренер обезоружил ученика с дробовиком с помощью объятий
Президент Сербии по-русски выразил благодарность Путину и России за поддержку
Джонсон заявил депутатам, что Евросоюз может отказать в продлении Brexit
Медведев призвал сохранять память и правду о Второй Мировой войне
Пушков прокомментировал слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
На Украине рассказали о наличии оружия, превосходящего российское
Борисов высоко оценил вероятность нового контракта с Турцией на поставки ЗРК
«Пленарная неделя закончилась неожиданно»: В Верховную раду проник хищный зверь
Захарова: затягивая Brexit, Лондон хочет «измотать» европейских партнёров
В столице Чили введен режим чрезвычайного положения
«Агрессоры не сломят государство»: в правительстве Испании оценили события в Каталонии
Захарова пообщалась с участниками межнационального патриотического лагеря «Поколение»
Сербия передаст России семь картин Рериха
Россия предоставит Сербии экспортный кредит
Эрдоган заявил, что Турция может «продолжить сокрушать терроризм» курдов
Антикоррупционный суд Украины арестовал приближенного Порошенко Олега Гладковского
Меркель обсудила с Путиным «скорейшую» встречу в «нормандском формате»
Медведев прибыл в Белград в годовщину освобождения сербской столицы от нацистов
Митинг оппозиции в Баку: задержаны 60 человек
Британский парламент одобрил поправку, обязывающую премьера просить отсрочку Brexit
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко