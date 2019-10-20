Американские СМИ назвали "самый опасный российский корабль"

СЕГОДНЯ 05:24 2019-10-20T05:24:11+03:00

Сообщается, что данное судно должно поступить на вооружение ВМФ РФ в 2021 году

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Американское военное издание опубликовало статью, в которой эксперт оценил оснащение атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов". Судно должно поступить на вооружение ВМФ России в 2021 году.

Известно, что обновленный российский военный корабль оснастят арсеналом крылатых ракет и продвинутой системой ПВО (адаптированного под корабли ЗРК С-400).

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ИСТОЧНИК KP.RU