В столице Чили введен комендантский час из-за беспорядков

СЕГОДНЯ 06:00 2019-10-20T06:53:32+03:00

Ограничения ввели в провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также в муниципальных округах Пуэнте Альто и Сан-Бернардо

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Правительство Чили после массовых протестов, которые были вызваны повышением цен на проезд в метро, ввели комендантский час в нескольких провинциях.

По информации местных СМИ, речь идет о провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также муниципальных округах Пуэнте Альто и Сан-Бернардо.

Сообщается, что данный комендантский час начнет действовать с 22.00 (4.00 мск) до 7.00 (13.00 мск).

Напомним, шестого октября текущего года в стране выросли цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Это привело к многотысячным протестам в стране, сообщает телеканал 24 Horas.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле текущего года в Гонконге на акцию протеста вышли 230 тысяч митингующих, пишут СМИ. При этом местная полиция оценила количество участников шествия в 56 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU