СЕГОДНЯ 06:49 2019-10-20T07:00:05+03:00

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Немецкие СМИ сообщают, что в Берлине загорелся поезд дальнего следования с футбольными фанатами.

- Вагон сильно поврежден. Трое получили незначительные травмы, - отмечается в официальном сообщении.

Инцидент произошел на станции "Бельвю" в центре Берлина. Причина пожара пока неизвестна.

При этом газета Berliner Morgenpost пишет, что загорелся вагон специального поезда для болельщиков футбольного клуба "Фрайбург".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США из-за возгорания поезда с опасными химикатами эвакуировали три школы. Состав сошел с рельсов. Представители компании-перевозчика заявили, что в цистернах был обычный растворитель, сведения об опасности химикатов не подтверждаются. О погибших или пострадавших не сообщалось.Тем не менее, ближайший город затянули едкого черного клубы. На месте инцидента в течение нескольких дней работали пожарные, полиция и экологи.

ИСТОЧНИК KP.RU