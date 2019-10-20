2019-10-20T07:13:45+03:00
В мире

Трамп передумал проводить саммит «Большой семерки» на личном курорте

Американский президент ранее предлагал разместить коллег в Trump National Doral в Майами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп ищет новое место для саммита "Большой семерки"Трамп ищет новое место для саммита "Большой семерки"Фото: REUTERS
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Президент США отказался от идеи проводить саммит G7 в своем личном курорте в Майами. Ранее он заявлял, что если разместить коллег из других стран в Trump National Doral, то можно сэкономить средства государственной казны. Трамп планировал бесплатно принять гостей. Однако, в этом демократы увидели попытку американского лидера подзаработать. Согласно закону США, президент не может получать финансовую выгоду, использую свое служебное положение.

В связи с этим Дональд Трамп отказался от своего же предложения.

- Основываясь на сумасшествии со стороны СМИ и демократов и иррациональной враждебности, мы больше не будем рассматривать Национальный Дорал Трампа, Майами, как принимающую площадку для G-7 в 2020 году. Мы начнем поиск другого места, включая возможность размещения в Кэмп-Дэвида, - написал глава Белого Дома в твиттер.

Президент США передумал, но демократы, противники республиканца-Трампа, реили использовать промах лидера страны как один из аргументов для его импичмента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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