Fox News: Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании на парковке

СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-20T07:26:48+03:00

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Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор угодил в очередной скандал – его обвинили в сексуальном насилии. Как сообщает телеканал Fox News жертвой стала 20-летняя девушка. По ее словам спортсмен подошел к ней на парковке Дублина возле одного из баров. Все случилось якобы на минувшей неделе. Представители Макгрегора называют обвинения ложными и сообщили, что в полицию спортсмена не вызывали.

- Он часто становится жертвой всяческих слухов, - объяснили помощники бойца.

В издании отмечают, что это второй случай за год, когда Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии. У него есть жена и двое детей.

Ранее он был замечен в другом скандале - в одном из баров спортсмен ударил пожилого мужчину за то, что тот отказался выпить предложенное ему виски. Позже спортсмен сообщил, что извинился перед посетителем бара.

ИСТОЧНИК KP.RU