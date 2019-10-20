2019-10-20T08:03:02+03:00
Общество

В России хотят обязать банки проверять телефоны клиентов

Законопроект разработали депутаты Госдумы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Планируется создать базу номеров телефоновПланируется создать базу номеров телефоновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов. Специальная служба в структуре кредитных организаций появится в случае, если законопроект примут на заседании Госдумы. Как сообщает RT, инициативу рассмотрят в ноябре.

Проверка номеров телефонов поможет в будущем избавить клиентов банков от звонков коллекторов и от мошенников, которые звонят, представляясь операторами кредитной фирмы. Планируется, что будет создана система идентификации абонентов. Ее создание оплатят, предполагается, операторы связи и банки - участники программы.

Напомним, в России участились случаи мошенничества от лица работников банков. Причем аферисты научились менять номера телефонов на те же самые, что закреплены за кредитными учреждениями, поэтому человеку сложно распознать обман и он сообщает "менеджеру банка" персональные данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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