Джаред Лето пытался сорвать выход фильма про Джокера

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-20T08:15:18+03:00

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Джаред Лето рассчитывал, что на главную роль в новом «Джокере» позовут именно его. За плечами у актера уже был опыт – этого персонажа Лето играл в «Отряде самоубийц» и заслужил немало комплиментов от критиков и зрителей. Когда он узнал об утверждении на эту роль Хоакина Феникса, Лето, как пишет The Hollywood Reporer, впал в ярость.

Он не просто жаловался своим агентам, которые также представляют Тодда Филлипса (режиссер фильма), но и просил своего музыкального менеджера Ирвинга Асоффа позвонить руководителю Компания-учредитель Warners Bros, чтобы «убить фильм», не дать завершить съемки.

Правда, в окружении Лето обвинения отрицают – ничего что могло бы помешать выходу фильма он не делал. Правда, скрыть тот факт, что Лето перестал сотрудничать с Ирвингом Ассофом, скрыть не удалось. О причинах конфликта помощники актера не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU