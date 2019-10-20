В Москве загорелся склад со скотчем: пожару присвоен третий ранг сложности из пяти
На складе со скотчем утром 20 октября произошел пожар. Из-за того, что в помещении находится легковоспламеняемая жидкость, пожару присвоен третий ранг опасности из пяти. Огонь распространяется очень быстро и, как сообщает пресс-служба МЧС Москвы, площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Некоторое время назад спецслужбы сообщали, что в огне всего 300 квадратных метров. Произошло обрушение кровли здания склада.
В здании во время ЧП никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
- Пожарные работают с соблюдением правил охраны труда, - сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.
В Москве произошел пожар на складе со скотчем.Крупное возгорание произошло в столичном районе Кунцево
Сотрудники МЧС работают в усиленном составе. Склад на улице Молодогвардейская тушат 80 сотрудников ведомства, в их распоряжении 20 единиц техники. На место ЧП также прибыли представители руководства столичного главка МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU