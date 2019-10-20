В Москве загорелся склад со скотчем: пожару присвоен третий ранг сложности из пяти

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-20T09:04:50+03:00

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На складе со скотчем утром 20 октября произошел пожар. Из-за того, что в помещении находится легковоспламеняемая жидкость, пожару присвоен третий ранг опасности из пяти. Огонь распространяется очень быстро и, как сообщает пресс-служба МЧС Москвы, площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Некоторое время назад спецслужбы сообщали, что в огне всего 300 квадратных метров. Произошло обрушение кровли здания склада.

В здании во время ЧП никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

- Пожарные работают с соблюдением правил охраны труда, - сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738910" frameborder="0"></iframe> В Москве произошел пожар на складе со скотчем.Крупное возгорание произошло в столичном районе Кунцево

Сотрудники МЧС работают в усиленном составе. Склад на улице Молодогвардейская тушат 80 сотрудников ведомства, в их распоряжении 20 единиц техники. На место ЧП также прибыли представители руководства столичного главка МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU