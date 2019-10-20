2019-10-20T10:16:17+03:00
В мире

Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут

Эксперт по кибербезопасности за это время получил данные о владельце, доступ к его электронной почте и удалил его ученую запись
Юлия САЛЬНИКОВА
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Четки представили в Ватикане 17 октябряЧетки представили в Ватикане 17 октябряФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности. Четки привязаны к смартфону с помощью специального приложения «Кликни, чтобы помолиться». Программа напоминает человеку, когда в календаре религиозные праздники, рассылает молитвы на телефон. Четки активизируются знакомым каждому жестом – нужно перекреститься.

О проверке четок рассказало издание CNET, посвященное компьютерным технологиям. Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение. За 15 минут хакер удалил учетную запись благочестивого поклонника нового гаджета.

Производитель четок в итоге исправил недочет. Но, верующие выводы сделали, на Бога, как говорится, надейся, а сам гаджеты проверяй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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