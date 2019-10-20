2019-10-20T10:44:24+03:00
Общество

В ПФР рассказали, как безработным выйти на пенсию раньше срока

В Центре занятости нужно получить подтверждающий отсутствие возможности найти работу документ
Юлия САЛЬНИКОВА
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На пенсию можно выйти раньше Фото: Александр РЮМИН/ТАССНа пенсию можно выйти раньше Фото: Александр РЮМИН/ТАСС
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Россияне могут получить право досрочно выйти на пенсию. Для этого им не нужно относиться к одной из льготных категорий, трудиться на тяжелых или вредных производствах. Как сообщили в Пенсионном фонде, на заслуженный отдых на два года раньше можно выйти, если человеку не удается найти работу. Об этом пишет в воскресенье 20 октября «Российская газета». Правда, устного уведомления безработного недостаточно. Подтвердить, что человек пытался найти работу, но такой возможности больше нет, должен Центр занятости.

- В центре занятости выдают подтверждение тому, что человек не может трудоустроиться, - сказали в ПФР.

Ранее сайт kp.ru писал, что частную пенсию начнут выплачивать раньше, чем государственную. Так в правительстве планируют мотивировать россиян самостоятельно копить на старость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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