В Росстандарте нашли способ бороться с недоливом на АЗС
Заправочные станции вскоре начнут проверять на недолив бензина клиентам. Как рассказали «Российской газете» в Росстандарте разрабатывается новый ГОСТ, а также идет работа над специальным прибором, который покажет, где обманывают клиентов.
Глава ведомства Алексей Абрамов рассказал, что сейчас работу АЗС проверяют по старым ГОСТам, созданным еще в 1989 году, так, конечно, ничего не было сказано про программы, с помощью которых система на заправке недоливает бензина.
- Счетчик, к примеру, может показывать 30 литров залитого топлива, а по факту в баке будет 29,7 литров. И такое происходит в разной степени практически на каждой пятой заправке, - приводит слвоа Абрамова издание.
Планируется изменить ГОСТ. В Госдуму направлен законопроект, который даст право сотрудникам Роскачества проводить внеплановые проверки АЗС и наказывать руководство компаний за подтвержденные случаи обмана покупателей.
ИСТОЧНИК KP.RU