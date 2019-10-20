2019-10-20T11:15:48+03:00
Общество

В Росстандарте нашли способ бороться с недоливом на АЗС

В 2020 году может заработать новый ГОСТ
Юлия САЛЬНИКОВА
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По оценкам экспертов отрасли, "подворовывают" бензин порядка 15 процентов АЗСПо оценкам экспертов отрасли, "подворовывают" бензин порядка 15 процентов АЗСФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Заправочные станции вскоре начнут проверять на недолив бензина клиентам. Как рассказали «Российской газете» в Росстандарте разрабатывается новый ГОСТ, а также идет работа над специальным прибором, который покажет, где обманывают клиентов.

Глава ведомства Алексей Абрамов рассказал, что сейчас работу АЗС проверяют по старым ГОСТам, созданным еще в 1989 году, так, конечно, ничего не было сказано про программы, с помощью которых система на заправке недоливает бензина.

- Счетчик, к примеру, может показывать 30 литров залитого топлива, а по факту в баке будет 29,7 литров. И такое происходит в разной степени практически на каждой пятой заправке, - приводит слвоа Абрамова издание.

Планируется изменить ГОСТ. В Госдуму направлен законопроект, который даст право сотрудникам Роскачества проводить внеплановые проверки АЗС и наказывать руководство компаний за подтвержденные случаи обмана покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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