2019-10-20T12:24:01+03:00
В мире

Перед выступлением московского театра в Грузии зрителям раздали стикеры «Россия оккупант»

Акцию протеста устроили несколько актеров из Кутаисского театра
Юлия САЛЬНИКОВА
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Отношения между Россией и Грузией испортились несколько лет назадОтношения между Россией и Грузией испортились несколько лет назадФото: REUTERS
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В Грузии устроили бойкот выступлению российских артистов. Коллектив московского театра «У Никитинских ворот» на несколько дней приехал на гастроли в Кутаиси. Это не понравилось их коллегам из местного театра. Часть актеров из Кутаиси решили устроит акцию протеста против приезда москвичей.

Зрителям, пришедшим на представление российского театра, они раздавали стикеры с надписью «Россия оккупант». Как сообщают Грузинский первый канал, активисты также «напоминали зрителям, что часть Грузии оккупирована». Они имели ввиду признанный в 2008 году суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Грузины потребовали признать московских артистов «факт оккупации».

Руководитель театра выступил решительно против таких действий. Коте Абашидзе осудил коллег и заявил, что дружба театров не имеет никакого отношения к политике.

Отношения между странами испортились несколько лет назад. Сайт kp.ru готовил специальный материал о том, с чего начался конфликт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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