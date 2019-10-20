Землетрясение в США активизировало спящий 500 лет тектонический разлом

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-20T13:12:37+03:00

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Ученые обеспокоены пробуждением разлома Галок, который последние 500 лет находился в состоянии покоя. Как сообщают авторы публикации издания Science, сейсмологи наблюдали за этим 250 километровым геологическим сдвигом. Один пласт сдвигался по отношению к другому на сантиметр в год.

Но после землетрясения 4 июля 2019 года, стороны разлома начали расходиться по вертикали. За несколько месяцев расстояние увеличилось на 2 сантиметра. События в Калифорнии получили название «Рой землетрясений Риджкреста» Это была серия подземных толчков, которые, как оказалось, разбудили древнейший тектонический разлом.

Разлом Галок проходит по северному краю пустыни Мохаве и пересекает разлом Сан-Андреас.

К чему может привести дальнейшее увеличение расстояния между тектоническими пластами, ученые не сообщают. Зато произошедшее заставило ученое сообщество по-другому посмотреть на принципы возникновения разломов в земле. Раньше придерживались стандартной модели, что землетрясение приводит к сдвигам вдоль, а не поперек разломов.

ИСТОЧНИК KP.RU