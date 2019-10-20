2019-10-20T14:11:20+03:00
Политика

Сергей Лавров вспомнил, за что ему было стыдно

Глава МИД признался, что эти истории произошли в период распада СССР
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сергей ЛавровСергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью телеканалу «Россия 1». В беседе с журналистом речь зашла о МГИМО, истории России, а также о моментах, за которые ему было стыдно. Министр объяснил, что такие ситуации возникают в жизни каждого человека, кто обладает такими качествами, как честность и порядочность.

Сергей Лавров признался, что помнит несколько таких историй.

- Все они связаны с периодом, когда разваливался СССР. Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации, - сказал министр.

Раскрывать подробности ситуаций и кто в этих историях участвовал, глава МИД не стал.

В этом году Сергей Лавров признался также в том, что в МГИМО его уговорила поступить мама. Ранее сайт kp.ru писал, министр иностранных дел России принял участие в ГА ООН и выразил протест США в связи с тем, что часть делегации от Москвы не получила визы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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