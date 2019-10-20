2019-10-20T20:54:45+03:00
Политика

Британские СМИ назвали Путина самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке

Редактор BBC убежден, что именно российский президент завершит кризис, вызванный турецкой операцией в Сирии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Британские СМИ назвали Путина самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем ВостокеБританские СМИ назвали Путина самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем ВостокеФото: REUTERS
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В то время как Соединённые Штаты, Великобритания и Франция «мучительно думали», что делать в Сирии, президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал редактор британской вещательной корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн.

«Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Он близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля Ираном. Оставаясь близким с Ираном, он только что посетил их противников — Саудовскую Аравию и ОАЭ», - говорится в его статье в газете The Sunday Times.

По его словам, российская сторона говорит со всеми сторонами конфликта в Сирии, что прежде не удавалось никакому другому государству, и в то время как Вашингтон уходит с Ближнего Востока, «россияне идут вперёд».

Эксперт подчеркивает, что у российского лидера «нет волшебного подхода к Ближнему Востоку», но президент России может оказать влияние, потому что там «нет больше никого, ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов».

В своей статье британский редактор утверждает, что именно президент России завершит кризис, вызванный турецкой военной операцией «Источник мира». Бауен убежден, что это может произойти во время встречи Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября в Сочи.

Отметим, что обозреватель немецкой газеты Die Welt также подчеркнул влияние России в регионе. Он заявил, что Путин добивается в Сирии «победы без войны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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