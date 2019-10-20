Число пострадавших в ходе беспорядков в столице Чили превысило 500 человек
За последние сутки в больницы Сантьяго обратились более 200 человек, получивших ранения в результате массовых беспорядков. Всего в ходе протестов в чилийской столице пострадали более 500 человек. Об том сообщил министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич.
«За последние 24 часа с травмами разной степени тяжести обратились 208 человек. 32 человека находятся в больницах столичного округа, 10 из них в тяжелом состоянии», - рассказал глава Минздрава.
Маньялич также сообщил о гибели гражданина Колумбии от огнестрельного ранения.
Напомним, с начала недели в Сантьяго проходят массовые протесты. Жители чилийской столицы недовольны решением правительства увеличить стоимость проезда в метро. В пятницу, 18 октября, протесты переросли в беспорядки: начали поджигать мусор перед входами в метро, на некоторых станциях были разбиты стекла, двери, сломаны скамейки.
В субботу, 19 октября, в Сантяго и его окрестностях на пятнадцати дней введен режим чрезвычайного положения.
ИСТОЧНИК KP.RU