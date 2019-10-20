В НАТО считают бессмысленным мораторий на ракеты средний дальности

СЕГОДНЯ 21:39 2019-10-20T21:39:51+03:00

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В Северо-атлантическом альянсе не видят смысла в предложенном российской стороной моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности и считают, что Россия имеет такое оружие на своей территории. Такое заявление сделала бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер.

«Да, мы видели письмо с предложением ввести мораторий и обсудить верификационные меры, но у меня сразу возникли принципиальные вопросы (…) Она [Россия] хочет, чтобы мы ввели односторонний мораторий? Ведь Россия уже разместила на своей территории эти ракеты, в том числе в европейской части. С нашей точки это лишено смысла», - сказала она в интервью изданию «Коммерсантъ».

Готтемюллер обратила внимание на ракету 9М729, которая по мнению участников НАТО нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уже развернута на территории России.

Напомним, в сентябре президента России Владимира Путина направил в ряд стран-членов альянса предложение о моратории на размещение РСМД. В Кремле сообщили, что такая мера направлена на то, чтобы не допустить усиления напряжённости в мире. В свою очередь генсекретарь альнянса Йенс Столтенберг снова обвинил Москву в нарушение ДРСМД и назвал нереальным такие условия.

ИСТОЧНИК KP.RU