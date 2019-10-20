Зеленский примет участие в церемонии восшествия на престол нового императора Японии

СЕГОДНЯ 22:04 2019-10-20T22:04:14+03:00

Украинский лидер посетит Страну восходящего солнца с визитом с 21 по 24 октября

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Японию с визитом с 21 по 24 октября. В программе украинского лидера будет участие в торжественной церемонии интронизации императора Нарухито. Об этом сообщила пресс-служба главы незалежной.

В сообщении говорится, что в рамках визита Зеленский встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, а также представителями бизнеса.

У украинского лидера также запланированы двусторонние встречи с зарубежными коллегами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 59-летний Нарухито был провозглашен императором 1 мая этого года после отречения от престола его 85-летнего отца Акихито. Отречения в Японии произошло впервые за последние 202 года. Основные мероприятия по случаю вступления нового императора на престол запланированы на октябрь и ноябрь 2019 года. Так, 18 октября, объявили масштабную амнистию: власти Японии помилуют свыше 550 тысяч осужденных

ИСТОЧНИК KP.RU