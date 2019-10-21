В Чили из-за беспорядков режим ЧС ввели еще в двух городах
Многочисленные атаки на государственную и частную собственность зарегистрировали в Антофагасте и Вальдивии
Изменить размер текста:
Правительство Чили приняло решении о расширении географии режима ЧС на еще два города. Речь идет о Антофагасте, расположенной на севере страны, и Вальдивии, которая находится на юге. Причиной этому послужили беспорядки.
- За последние сутки были зарегистрированы многочисленные атаки на государственную и частную собственность, а также беспорядки, - сообщается в официальном документе.
ИСТОЧНИК KP.RU