2019-10-21T03:19:30+03:00
В мире

В Чили из-за беспорядков режим ЧС ввели еще в двух городах

Многочисленные атаки на государственную и частную собственность зарегистрировали в Антофагасте и Вальдивии
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Правительство Чили приняло решении о расширении географии режима ЧС на еще два города. Речь идет о Антофагасте, расположенной на севере страны, и Вальдивии, которая находится на юге. Причиной этому послужили беспорядки.

- За последние сутки были зарегистрированы многочисленные атаки на государственную и частную собственность, а также беспорядки, - сообщается в официальном документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Социологи выяснили, что четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»
Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой
США проявили заинтересованность в сохранении Договора по открытому небу
Специалисты назвали города с самым доступным газом для населения
В Чили ввели комендантский час из-за протестов и беспорядков
Турецкие военные взяли под контроль приграничный город в Сирии
Грузию не намерены принимать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
В Кремле рассказали о предстоявших переговорах Путина и президента Египта
Эрдоган заявил, что может продолжить операцию «Источник мира»
В Пентагоне не исключили возможности военной операции против ИГ в Сирии
Зеленский примет участие в церемонии восшествия на престол нового императора Японии
В НАТО считают бессмысленным мораторий на ракеты средний дальности
Число пострадавших в ходе беспорядков в столице Чили превысило 500 человек
Британские СМИ назвали Путина самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке
Трое военных погибли во время учений в США
«Победа без войны»: В Германии рассказали о достижениях Путина в Сирии
Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО
В Черное море вошел американский корабль с военными катерами для Украины
Военные США разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Трамп по ошибке назвал главу Пентагона «Эсперанто»