В Чили из-за беспорядков режим ЧС ввели еще в двух городах

СЕГОДНЯ 03:19 2019-10-21T03:19:30+03:00

Многочисленные атаки на государственную и частную собственность зарегистрировали в Антофагасте и Вальдивии

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Правительство Чили приняло решении о расширении географии режима ЧС на еще два города. Речь идет о Антофагасте, расположенной на севере страны, и Вальдивии, которая находится на юге. Причиной этому послужили беспорядки.

- За последние сутки были зарегистрированы многочисленные атаки на государственную и частную собственность, а также беспорядки, - сообщается в официальном документе.

ИСТОЧНИК KP.RU