2019-10-21T07:13:08+03:00
Политика

Шойгу рассказал о реальных причинах выхода США из ДРСМД

По словам министра обороны РФ, договор перестал соответствовать интересам Вашингтона
Мария ИГНАТЬЕВА
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стала попытка сдержать Россию и Китай.

- Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - это сдерживание КНР и РФ, - заявил Шойгу.

Он отметил, что договор перестал соответствовать интересам Вашингтона на фоне расширения и военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем.

- Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Mk 41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет Tomahawk. Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров, - резюмировал министр.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что действие договора о РСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения в начале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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