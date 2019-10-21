Жертвами беспорядков в Чили стали не менее десяти человек

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-21T08:56:52+03:00

Все они, по предварительным данным, погибли при пожарах

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По меньшей мере десять человек погибли в результате массовых протестов и сопровождавших их беспорядков в Чили. По предварительным данным, все эти люди стали жертвами пожаров.

Тела пятерых человек нашли вечером в воскресенье, 20 октября, в помещениях швейной фабрики коммуны Ренка. Группа неизвестных разграбила находящийся здесь же магазин нижнего белья, после чего начался пожар.

Еще два человека погибли в результате возгорания в супермаркете Сан-Бернандо, а несколько скончались от ожогов в коммуне Ла Пинтата. Десятая жертва погибла при пожаре в магазине Матуканы, Сантьяго.

На улицах страны происходят столкновения протестующих с полициейФото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что в Чили проходят массовые протесты против повышения стоимости проезда в метро. Сначала это были мирные акции, но в пятницу, 18 октября, они переросли в беспорядки. Толпа поджигает мусор, бьет стекла, ломает скамейки и грабит магазины. В нескольких городах страны уже введен режим чрезвычайного положения.

Согласно данным портала BioBioChile, в отдельных регионах наблюдаются проблемы с энергоснабжением. Без электричества остались свыше 27 тысяч семей. Занятия во многих школах отменены. Из 136 станций метро пострадали около 80.

ИСТОЧНИК KP.RU