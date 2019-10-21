При пожаре в ресторане в центре Москвы спасли пятерых человек

СЕГОДНЯ 07:53 2019-10-21T07:53:23+03:00

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В подвале одного из ресторанов в центре Москвы вспыхнул пожар. МЧС России получило сообщение в понедельник, 21 октября, около 01:25. В заявке говорилось, что возгорание произошло по адресу: Оружейный переулок, дом 13, строение 1.

К настоящему моменту уже известно, что в подвале загорелось электрооборудование в венткоробе. Пожарные спасли пятерых человек, оказавшихся в ловушке на верхних этажах здания. Пламя уже потушено.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU