При пожаре в ресторане в центре Москвы спасли пятерых человек
Возгорание в Оружейном переулке удалось ликвидировать
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В подвале одного из ресторанов в центре Москвы вспыхнул пожар. МЧС России получило сообщение в понедельник, 21 октября, около 01:25. В заявке говорилось, что возгорание произошло по адресу: Оружейный переулок, дом 13, строение 1.
К настоящему моменту уже известно, что в подвале загорелось электрооборудование в венткоробе. Пожарные спасли пятерых человек, оказавшихся в ловушке на верхних этажах здания. Пламя уже потушено.
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ИСТОЧНИК KP.RU