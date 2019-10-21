Каждая десятая компания России планирует сократить штат в 2020 году
При этом половина работодателей прогнозирует увеличение окладов
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Почти каждая десятая компания России планирует провести сокращение штата в 2020 году. Звучит масштабно, но это всего 9% от общего числа работодателей. Для сравнения, в прошлом году показатель составлял 21%.
Также около 62% компаний заявили о намерении увеличить численность персонала, а почти половина респондентов (47%) прогнозирует увеличение окладов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса HeadHunter, с которым ознакомились "Известия".
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ИСТОЧНИК KP.RU