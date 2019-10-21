На парковке магазина в Красногорске подрались 11 человек

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-21T09:11:13+03:00

В больницу доставлены пять граждан Таджикистана с ножевыми ранениями

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Массовая драка произошла на парковке магазина "Гастроном №8" в селе Дмитровское под Красногорском в минувшее воскресенье, 20 октября. Между двумя группами мужчин вспыхнула ссора, которая в результате переросла в поножовщину.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, в конфликте участвовали 11 человек. Шестерым из них понадобилась медицинская помощь.

Все пострадавшие - граждане Таджикистана в возрасте от 21 до 31 года. Четверо из них получили колото-резаные ранения брюшной стенки и были прооперированы в ближайших больницах. Одного мужчину доставили в Центральный военный клинический госпиталь с имени Вишневского с диагнозом – слепое проникающее ранение грудной клетки, а шестой пострадавший отделался ушибами и был отпущен домой.

Другие участники драки скрылись с места инцидента на автомобиле Hyundai Getz. Правоохранители приступили к поиску неизвестных с целью их последующего задержания.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU