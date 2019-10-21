Лайнер Air France совершил аварийную посадку в аэропорту Токио

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-21T10:26:19+03:00

Среди пассажиров находился один из приглашенных на церемонию интронизации императора Японии

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Самолет французской авиакомпании Air France совершил аварийную посадку в токийском аэропорту Ханэда в понедельник, 21 октября. В лайнере сработали датчики падения давления воздуха в механизме выпуска и уборки шасси.

В момент инцидента на борту летевшего из Парижа Boeing-777 находились 323 пассажира и члена экипажа, в том числе один из приглашенных на церемонию интронизации императора Японии Нарухито. О ком именно идет речь, не уточняется.

Несмотря на неполадки, лайнер успешно приземлился в Токио и даже добрался до стоянки своих ходом, передает агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал, что на минувших выходных экстренная посадка потребовалась самолету рейса Улан-Удэ - Москва. В экстренные службы поступило сообщение о заложенном на его борту бомбе, в результате чего было принято решение о приземлении в Красноярске.

Позже оказалось, что никакой угрозы не было. Опоздавший на рейс пассажир таким образом просто хотел вернуть самолет обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU