Пьяный мужчина поцеловал пятилетнюю дочь актера театра Станиславского

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-21T10:41:56+03:00

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В Москве мужчина поцеловал в губы пятилетнюю дочь актера Электротеатра "Станиславский" (бывший драматический театр имени Станиславского) Павла Кравеца.

Все произошло вечером в субботу, 19 октября, когда 38-летний артист гулял с ребенком на детской площадке. Неизвестный мужчина подошел к девочке и притянул ее к своему лицу.

В этот момент мимо проходил патруль полиции, который, по просьбе актера, и задержал растлителя. Уже в отделении, куда был доставлен мужчина, выяснилось, что ему 44 года, временно безработный. Правоохранители направили задержанного на медицинское освидетельствование.

По результатам процедуры будет принято решение о его привлечении к административной ответственности по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Об этом сайту kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Сайт kp.ru писал, что весной этого года в Москве была совершена целая серия подобных "преступлений". Маньяк подбегал к школьницам у метро и начинал их страстно целовать.

ИСТОЧНИК KP.RU