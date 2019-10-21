ЦБ просят смягчить "антиотмывочное" законодательство

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-21T10:51:12+03:00

Речь идет об отмене 27 норм, которые устарели или усложняют исполнение других правил

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Участники финансового рынка - кредитные учреждения, страховые компании, пенсионные фонды - обратились к руководству Центрального Банка России с предложением об отмене 27 положений законодательства о борьбе с отмыванием денег. По их мнению, многие нормы устарели, усложняют исполнение других требований и являются непрофильными.

ЦБ уже приступил к обсуждению этой инициативы в рамках рабочей подгруппы по оптимизации регуляторной нагрузки. Изменения могут быть введены в условиях "регуляторной гильотины".

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ИСТОЧНИК KP.RU