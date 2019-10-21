Туры в Барселону не будут дешеветь на фоне протестов

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-21T11:06:56+03:00

туры в Барселону пока дешеветь не будут Фото: Олег ЗОЛОТО

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Путевки в Барселону не будут дешеветь на фоне протестов, которые происходят в Испании. К такому выводу пришли в Ассоциации туроператоров России, проанализировав действующую ценовую политику.

В настоящий момент туристический рынок замер в ожидании негативных влияний, однако пока на радикальные шаги никто не готов.

- Аналогичная практика существует. Если в предыдущие годы, когда были всплески протеста, отельеры Барселоны устраивали акции и снижали цены для туристов, то в этом году данный маршрут считается очень популярным, - комментирует «Известиям» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

При этом она подчеркивает, что все может измениться в течении недели. 10 ноября в Мадриде пройдут парламентские выборы и мало вероятно, что требования автономии будут удовлетворены.

На фоне усугубляющейся ситуации многие экскурсии уже отменны. Например, 18 октября свои двери закрыл собор Саграда Фамилия — одна из визитных карточек города.

Это произошло из-за группы протестующих, которая заблокировала в него вход. Представители достопримечательности прокомментировали ситуацию, заявив, что не могут гарантировать своим посетителям доступ к территории, и пообещали вернуть все деньги за купленные билеты.

В генконсульстве РФ в Барселоне уверены, что волнения в автономии могут снизить турпоток в регион.

Ранее сообщалось, что в Барселоне, как и в других городах испанского автономного сообщества Каталония, неспокойно уже несколько дней - с понедельника, 14 октября. Сторонники независимости региона протестуют против приговора, вынесенного испанским судом лидерам сепаратистов. Они получили сроки от 9 до 13 лет.

18–19 октября на улицы вышли почти 500 тысяч человек. Число пострадавших в ходе столкновений с полицией превысило 200. Пока эксперты не берутся прогнозировать, когда остановка снова станет спокойной.

Что нужно знать туристам, которые решили отправиться в данный регион.

ИСТОЧНИК KP.RU