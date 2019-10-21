Россияне выбрали кандидатов в президенты среди киногероев

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-21T11:59:38+03:00

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В мае 1999 года было проведено масштабное исследование - у россиян спросили, каким они видят идеального президента, а также кто из популярных киногероев мог бы им стать. Большинство респондентов из предложенных списков выбрали реформатора Петра I, которого сыграл Николай Симонов, и маршала Жукова.

В сентябре 2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения и Центр политической конъюнктуры решили провести аналогичный опрос. Любимцем респондентов стал Штирлиц из фильма "Семнадцать мгновений весны". Об этом говорится в опубликованных на сайте ВЦИОМ результатах исследования.

Всего же в список вошли 11 киногероев, но перед тем, как показать его респондентам, их просили назвать три наиболее важных качества политика. В тройку лидеров выбились честность (44%), образованность и компетентность (31%), а также близость к народу (26%). Дальше идет умение эффективно организовывать работу подчиненных (25%), хорошая информированность о положении дел в стране (21%) и наличие четкой программы действий (18%).

Список кандидатов в президенты из киногероев:

1. Штирлиц ("Семнадцать мгновений весны") - 20%;

2. Профессор Преображенский ("Собачье сердце") - (12%),

3. Данила Багров ("Брат") - 11%;

4. Мария Швецова ("Тайны следствия") – 11%;

5. Екатерина ("Москва слезам не верит") – 9%;

6. Валерий Харламов ("Легенда номер семнадцать") - 6%

7. Семен Семенович Горбунков ("Бриллиантовая рука") - 4%

8. Саша Белый ("Бригада") - 4%

9. Отец Анатолий ("Остров") - 3%

10. Андрей Викторович Обнорский 2%

11. Антон Городецкий ("Ночной дозор") – 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU