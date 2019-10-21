Рой Кин недоволен игроками «Манчестер Юнайтед»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-21T11:37:58+03:00

Кину не понравилось, что «красные дьяволы» поздоровались с соперником перед матчем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все потому, что «красные дьяволы» поздоровались с игроками «Ливерпуля» перед матчем

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Рой Кин, бывший капитаном «Манчестер Юнайтед» в эпоху сэра Алекса Фергюсона (1993-2005), выразил недовольство характером действующих футболистов клуба. В частности, ему не понравилось, что «красные дьяволы» поздоровались с соперником перед матчем. По его мнению, «Ливерпуль» не заслуживает такого вежливого отношения.

«Мне противны игроки «Манчестер Юнайтед». Вы идёте на войну, а они обнимаются и целуются с врагом. Футбол не слишком поменялся, а вот игроки изменились. Вы собираетесь воевать с ними, а они обнимаются. Общайтесь с ними после матча или даже не разговаривайте с ними вообще» - приводит цитату легенды клуба издание Daily Mail.

Рой Кин играл в то время, когда противостояние «Ливерпуля» и «Манчестера Юнайтед» носило особый характер – команды доказывали друг другу, кто из них имеет право называться «красными».

Примечательны так же слова сэра Алекса Фергюсона, настраивавшего команду на такое отношение к этому сопернику:

«Мой самый большой вызов состоит не в том, чтобы повлиять на то, что происходит сейчас. Мой самый большой вызов состоит в том, чтобы сбросить «Ливерпуль» с их насеста! Можете прямо так и напечатать!».

С этих знаменитых слов шотландца, данных на предматчевой конференции еще в самом начале карьеры, и началось великое противостояние «Ливерпуля» и «Манчестера Юнайтед».

Между клубами нет никаких трансферов с 1964 года. Сейчас времена изменились, и игрокам старой закалки не понять новых футбольных реалий.

ИСТОЧНИК KP.RU